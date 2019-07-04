Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 15:20
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA AD APRILIA TRA VIA FOSSIGNANO E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE LATINA
IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NEI DUE SENSI
RIMANENDO IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA TUSCOLANA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA GASPERINA IN DIREZIONE CASTELLI ROMANI
MENTRE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
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