Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 16:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 16:20
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
RIMANENDO IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA BOCCEA E CASAL DEL MARMO
MENTRE IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA
PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN VEICOLO IN AVARIA RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DI PRATICA E POMEZIA NORD IN DIREZIONE LATINA
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI FIORANELLO
IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE APPIA
PERCORRENDO VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI
MENTRE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
Servizio fornito da Astral