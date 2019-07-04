Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 17:05
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE
PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN VEICOLO IN AVARIA RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASTEL DI DECIMA E POMEZIA NORD IN DIREZIONE LATINA
IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO SI RALLENTA TRA VIA CAMPO DI CARNE E VIA VALLI DI SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI RALLENTA TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
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