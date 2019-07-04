Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 18.20
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA ROMA FIUMICINO E BOCCEA, CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE EST E LA TOGLIATTI IN USCITA ALLA CAPITALE
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A TERRACINA TRA LA MIGLIARA 58 E VIA LUNGO SISTO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO SI RALLENTA TRA VIA CAMPO DI CARNE E VIA VALLI DI SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI RALLENTA TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
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