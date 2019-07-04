Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 19:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 19.20
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
RIMANENDO IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA SALARIA E FLAMINIA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA, NOMENTANA E DIRAMAZIONE SUD E PIU AVANTI PER INCIDENTE TRA LE USCITE PONTINA ED OSTIENSE
SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD PER UN INCIDENDIO CHIUSA LA RAMPA DI IMMISSIONE PER IL GRANDE RACCORDO ANULARE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LA TANGENZIALE EST VIA FIORENTINI
PERCORRENDO LA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE EUR
IN VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
Servizio fornito da Astral