Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 20.20

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA PONTINA E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA

RIMAMENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA BUFALOTTA E SALARIA

MENTRE IN INTERNA PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LAURENTINA ED OSTIENSE, RIMANENDO IN INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELLA PISANA,

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO,

SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD PER UN INCIDENDIO CHIUSA LA RAMPA DI IMMISSIONE PER IL GRANDE RACCORDO ANULARE

PERCORRENDO LA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE EUR,

IN VIA CASSIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA CESANESE IN DIREZIONE VITERBO

IN VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO A SETTEVILLE ALL’ALTEZZA DI VIA DI MARCO SIMONE IN DIREZIONE TIVOLI

