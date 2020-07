Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2020 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 4 LUGLIO 2020 ORE 08:20 SIMONE PAZZAGLIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA

IL TRAFFICO SI MANTIENE SCORREVOLE SIA SUL RACCORDO ANULARE CHE SULLE PRINCIPALI ARTERIA REGIONALI

PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO: DA OGGI E FINO AL 6 SETTEMBRE NUOVI COLLEGAMENTI VELOCI DA PONZA CON NAPOLI E CON IL CIRCEO.

PER QUANTO RIGUARDA I COLLEGAMENTI CON IL LITORALE RICORDIAMO CHE DAL 30 GIUGNO E PER IL PERIODO ESTIVO E’ IN VIGORE IL NUOVO ORARIO FERIALE INTENSIFICATO DELLA LINEA 07 L’INTERVALLO MEDIO GIORNALIERO DEI PASSAGGI SARA’ DI 6/7 MINUTI. DALLE 9 ALLE 19 L’INTERVALLO MEDIO SARÀ DI 5/6 MINUTI.

CI SPOSTIAMO A SCMBUCI DOVE DA OGGI E FINO AL 26 LUGLIO TUTTI I SABATI A PARTIRE DALLE 13 E FINO ALLE 24 DELLA DOMENICA E’ ISTITUITA UN’ISOLA PEDONALE IN PIAZZA ROMA E IN VIA TEODOLI.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

E’ TUTTO PER IL MOMENTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOIBLITA’, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral