Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2020 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 4 LUGLIO 2020 ORE 09:20 SIMONE PAZZAGLIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA

COMINCIAMO CON IL TRAFFICO CHE SI MANTIENE SCORREVOLE SIA SUL RACCORDO ANULARE CHE SULLE PRINCIPALI ARTERIE REGIONALI

RICORDIAMO CHE SULLA STRADA STATALE 148 PONTINA, DALLA MEZZANOTTE DI OGGI E FINO AL 23 LUGLIO, SI SVOLGERANNO, TRA BORGO PIAVE E TERRACINA E PRECISAMENTE TRA IL KILOMETRO 68 E IL KILOMETRO 109 E 200, LAVORI DI MANUTENZIONE CON CHIUSURA DI UNA O DUE CORSIE IN FUNZIONE DEI LAVORI MEDIANTE CANTIERE FISSO O MOBILE

PROSEGUONO SULLA STRADA PROVINCIALE 20 PIGLIO ARCINAZZO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE ALL’ALTEZZA DEL KILOMETRO 10 A CURA DI ASTRAL SPA

SULLA A24 ROMA TERAMO PROSEGUE FINO ALLA MEZZANOTTE DEL 5 LUGLIO IL DIVIETO DI TRANSITO PER MEZZI PESANTI SUL TRATTO VICOVARO MANDELA

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

E’ TUTTO PER IL MOMENTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGOIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOIBLITA’, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE.

Servizio fornito da Astral