Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2020 ore 10:30

INIZIAMO CON LA STRADA REGIONALE 213 FLACCA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA GAETA E MARINA DI MINTURNO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

SULLA LITORANEA CODE A TRATTI TRA IL LIDO DI OSTIA ED ANZIO PER CHI VIAGGIA IN AMBO LE DIREZIONI

DISAGI ANCHE PER CHI TRANSITA SULLA PONTINA CON RALLENTAMENTI TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

