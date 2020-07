Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 4 LUGLIO 2020 ORE 11:20 SIMONE PAZZAGLIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA

INIZIAMO CON LA PONTINA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA

PROSEGUIAMO CON LA NETTUNENSE DOVE SI REGISTRANO CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E FONTANA DI PAPA PER CHI TRANSITA NEI DUE SENSI DI MARCIA

DISAGI ANCHE A NORD DI ROMA PER CHI PERCORRE LA CASSIA CON CODE IN AMBO LE DIREZIONI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

PER LAVORI DI MANUTENZIONE, SULLA LINEA ROMA-LIDO QUESTA SERA A PARTIRE DALLE 21.30 RESTERA’ INTERROTTO IL SERVIZIO TRA ACILIA E COLOMBO, IN ALTERNATIVA SI POTRANNO UTILIZZARE I BUS 04-06 E 070.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

E’ TUTTO PER IL MOMENTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGOIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOIBLITA’, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI SIUREZZA STRADALE

