Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 4 LUGLIO 2020 ORE 12:20 SIMONE PAZZAGLIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA
COMINCIAMO CON VIA CASILINA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LOCALITA’ FINOCCHIO E L’ENTRATA DEL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
DISAGI ANCHE SULLA SALARIA DOVE SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN AMBO LE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO SULLA STRADA REGIONALE 213 FLACCA: PRESENTI RALLENTAMENTI TRA GAETA E MARINA DI MINTURNO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
SULLA A24 ROMA TERAMO PROSEGUE FINO ALLA MEZZANOTTE DEL 5 LUGLIO IL DIVIETO DI TRANSITO PER MEZZI PESANTI SUL TRATTO VICOVARO MANDELA
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
E’ TUTTO PER IL MOMENTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGOIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOIBLITA’, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI SIUREZZA STRADALE
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