Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2020 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 4 LUGLIO 2020 ORE 13:20 SIMONE PAZZAGLIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA
APRIAMO CON L’ALLERTA METEO, LA PROTEZIONE CIVILE INFATTI HA DIRAMATO UN BOLLETTINO IN CUI SI PREVEDONO SUL LAZIO ROVESCI DI FORTE INTENSITA’ E RAFFICHE DI VENTO
RACCOMANDIAMO DI PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA
PROSEGUIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E CASILINA E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E ROMANINA, CODE ANCHE TRA BOCCEA E TRIONFALE SIA IN INTERNA CHE IN ESTERNA
CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA FIORENTINI AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO: RICORDIAMO CHE DALLA MEZZANOTTE DI OGGI FINO AL 6 SETTEMBRE SONO ATTIVI NUOVI COLLEGAMENTI VELOCI DA PONZA CON NAPOLI E CON IL CIRCEO
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
E’ TUTTO PER IL MOMENTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGOIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOIBLITA’, ED ORA UN MESSAGGIO DI SIUREZZA STRADALE
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