Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 4 LUGLIO 2020 ORE 15:20 FEDERICO MONTI:
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER ARDEATINA E TUSCOLANA;
SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI TRIGORIA E POMEZIA NORD IN DIREZIONE LATINA;
PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO: RICORDIAMO CHE DALLA MEZZANOTTE DI OGGI FINO AL 6 SETTEMBRE SONO ATTIVI NUOVI COLLEGAMENTI VELOCI DA PONZA CON NAPOLI E CON IL CIRCEO.
PER QUANTO RIGUARDA L’ALLERTA METEO, LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN BOLLETTINO IN CUI SI PREVEDONO SUL LAZIO ROVESCI DI FORTE INTENSITA’ E RAFFICHE DI VENTO
RACCOMANDIAMO DI PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral