Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2020 ore 16:30

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE.

SI SEGNALANO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI;

RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E ANZIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO: RICORDIAMO CHE DALLA MEZZANOTTE DI OGGI FINO AL 6 SETTEMBRE SONO ATTIVI NUOVI COLLEGAMENTI VELOCI DA PONZA CON NAPOLI E CON IL CIRCEO.

PER QUANTO RIGUARDA L’ALLERTA METEO, LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN BOLLETTINO IN CUI SI PREVEDONO SUL LAZIO ROVESCI DI FORTE INTENSITA’ E RAFFICHE DI VENTO

RACCOMANDIAMO DI PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

