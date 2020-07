Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2020 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 4 LUGLIO 2020 ORE 18:20 FEDERICO MONTI:

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

APRIAMO CON LE CONSOLARI: SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI;

SULLA SALARIA SI RALLENTA TRA MOTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA;

DISAGI ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI;

PER CHI VIAGGIA SULLA CASILINA RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA;

PERMANE TRAFFICO INTENSO PER INCIDENTE SULLA VIA LAURENTINA TRA VIA VALLI DI SANTA LUCIA E CAMPO DI CARNE IN LOCALITA’ TORRE SAN LORENZO.

SULLA PONTINA CODE IN AUMENTO A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LA LAURENTINA E POMEZIA SUD VERSO LA CAPITALE;

SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO TRA INFERNETTO E VIA DI ACILIA NELLE DUE DIREZIONI;

INFINE, SI PROCEDE A RILENTO SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E ANZIO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

IN MERITO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO SOPPRESSE LE CORSE DELLA TRATTA URBANA DA FLAMINIO DELLE ORE 18,30 E DA MONTEBELLO DELLE 17:50/19:00.

PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO: RICORDIAMO CHE DALLA MEZZANOTTE DI OGGI FINO AL 6 SETTEMBRE SONO ATTIVI NUOVI COLLEGAMENTI VELOCI DA PONZA CON NAPOLI E CON IL CIRCEO.

PER QUANTO RIGUARDA L’ALLERTA METEO, LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN BOLLETTINO IN CUI SI PREVEDONO SUL LAZIO ROVESCI DI FORTE INTENSITA’ E RAFFICHE DI VENTO

RACCOMANDIAMO DI PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.

