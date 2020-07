Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2020 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 4 LUGLIO 2020 ORE 19:20 FEDERICO MONTI:

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE SCORREVOLE…

MENTRE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI;

LEGGERI DISAGI SULLA TIBURTINA DOVE IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA TIVOLI E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI;

SI RALLENTA ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA;

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E L’ALLACCIO COL RACCORDO VERSO ROMA;

SULLA CRISTOFORO COLOMBO PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA INFERNETTO E VIA DI ACILIA NELLE DUE DIREZIONI;

INFINE, SI PROCEDE A RILENTO SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E ANZIO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, ASTRAL INFOMOBILITA’ AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.

Servizio fornito da Astral