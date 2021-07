Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2021 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2021 ORE 08.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

IN APERTURA L’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA, CODE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PONTINA

USCIAMO DA ROMA, SULLA VIA AURELIA, CODE DA TORRIMPIETRA AD ARANOVA, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA FERROVIA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, TERMINATE LE VERIFICHE TECNICHE PER I DANNI CAUSATI ALLA LINEA DA UN INCENDIO, TRA SESSA AURUNCA E MINTURNO, LA CIRCOLAZIONE IN PRECEDENZA RALLENTATA E’ TORNATA REGOLARE

I TRENI IN VIAGGIO HANNO REGISTRATO RITARDI SINO A 50 MINUTI

IN CHIUSURA GLI EVENTI

PROSEGUE LA STAGIONE DELL’OPERA DI ROMA NELLA CORNICE DEL CIRCO MASSIMO

PERTANTO, VIA DELL’AREA MASSIMA DI ERCOLE E VIA DEI CERCHI, TRA PORTA CAPENA E PIAZZA BOCCA DELLA VERITA’ SARANNO CHIUSE A PARTIRE DALLE 20 E SINO AL TERMINE DEGLI SPETTACOLI

PROSSIMI APPUNTAMENTI DI LUGLIO DOPO QUESTA SERA,

IL 6, L’11 LUGLIO POI DAL 13 AL 16

IL 20, 23 E 24 E DAL 28 AL 31

CONTESTUALMENTE LE LINEE DI ZONA SONO DEVIATE

PER IL MOMENTO E’ TUTTO, UN SALITO DA ASTRAL INFOMOBILITA’

Servizio fornito da Astral