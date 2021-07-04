Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2021 ore 08:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2021 ORE 08.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
IN APERTURA L’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA, CODE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PONTINA
USCIAMO DA ROMA, SULLA VIA AURELIA, CODE DA TORRIMPIETRA AD ARANOVA, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, TERMINATE LE VERIFICHE TECNICHE PER I DANNI CAUSATI ALLA LINEA DA UN INCENDIO, TRA SESSA AURUNCA E MINTURNO, LA CIRCOLAZIONE IN PRECEDENZA RALLENTATA E’ TORNATA REGOLARE
I TRENI IN VIAGGIO HANNO REGISTRATO RITARDI SINO A 50 MINUTI
IN CHIUSURA GLI EVENTI
PROSEGUE LA STAGIONE DELL’OPERA DI ROMA NELLA CORNICE DEL CIRCO MASSIMO
PERTANTO, VIA DELL’AREA MASSIMA DI ERCOLE E VIA DEI CERCHI, TRA PORTA CAPENA E PIAZZA BOCCA DELLA VERITA’ SARANNO CHIUSE A PARTIRE DALLE 20 E SINO AL TERMINE DEGLI SPETTACOLI
PROSSIMI APPUNTAMENTI DI LUGLIO DOPO QUESTA SERA,
IL 6, L’11 LUGLIO POI DAL 13 AL 16
IL 20, 23 E 24 E DAL 28 AL 31
CONTESTUALMENTE LE LINEE DI ZONA SONO DEVIATE
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, UN SALITO DA ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral