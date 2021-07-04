Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2021 ore 12:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 4 LUGLIO 2021 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO, LA CIRCOLAZIONE E’TORNATA REGOLARE, IN DIREZIONE NAPOLI
PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA
DA VIA DEL LIDO DI CASTEL FUSANO A TORVAIANICA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO IN DIMINUZIONE SULLA VIA PONTINA, RALLENTAMENTI TRA TOR DE’ CENCI E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA
CI SPOSTIAMO SULLA PROVINCIALE ARIANA, DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE, TRA VIA RICCI E VIA ROMA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER GLI EVENTI
PROSEGUE LA STAGIONE DELL’OPERA DI ROMA NELLA CORNICE DEL CIRCO MASSIMO
PERTANTO, QUESTA SERA A PARTIRE DALLE ORE 20.00 VIA DELL’AREA MASSIMA DI ERCOLE E VIA DEI CERCHI, TRA PORTA CAPENA E PIAZZA BOCCA DELLA VERITA’,
SARANNO CHIUSE
CONTESTUALMENTE LE LINEE DI ZONA SUBISCONO DEVIAZIONI DI PERCORSO
TUTTI I DETTAGLI SU QUESTA E ALTRE NOTIZIE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E PAGINE SOCIAL
E’ TUTTO, DA ASTRAL INFOMOBILITA GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral