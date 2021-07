Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2021 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 4 LUGLIO 2021 ORE 18:20 GIUSEPPE CUTRUPI

INIZIAMO DALL’AURELIA, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA TORRIMPIETRA E LO SVINCOLO PER FREGENE IN DIREZIONE ROMA.

ALTRO INCIDENTE SULLA ROMA-FIUMICINO, CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA A12 ROMA-TARQUINIA SEMPRE VERSO ROMA.

PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA.

RESTA INTENSO IL TRAFFICO SULLA PONTINA, CODE A TRATTI DA POMEZIA AL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA LITORANEA TRA TOR PATERNO E TORVAIANICA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

