Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ 4 AGOSTO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO, BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZONE GIUSEPPE CUTRUPI
NESSUN AGGIORNAMENTO DI RILEVO PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE CONTINUA A MANTENERSI REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SPOSTAMENTI AGEVOLATI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE FINO ALLE 22.00 DI QUESTA SERA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DA OGGI E FINO AL 13 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE E’ INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI PROGRAMMATI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; AL POSTO DEI TRENI SARANNO ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MA3 TERMINI-SAN GIOVANNI-ANAGNINA E MA9 TERMINI-SAN GIOVANNI. SERVIZIO ATTIVO INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI E VICEVERSA.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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