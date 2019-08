Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 13:30

VIABILITÀ 4 AGOSTO 2019 ORE 13:20 GIUSEPPE CUTRUPI

ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA BUFALOTTA E NOMENTANA IN INTERNA, IL TRAFFICO E’ TORNATO QUINDI REGOLARE.

PERMANGONO INVECE I DISAGI SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI.

RICORDIAMO ANCORA IL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE FINO ALLE 22.00 DI QUESTA SERA.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DA OGGI E FINO AL 13 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE E’ INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI PROGRAMMATI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; AL POSTO DEI TRENI SARANNO ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MA3 TERMINI-SAN GIOVANNI-ANAGNINA E MA9 TERMINI-SAN GIOVANNI. SERVIZIO ATTIVO INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI E VICEVERSA.

INFINE STRADA DEI PARCHI INFORMA CHE, NELLE GIORNATE DI OGGI E DI DOMANI LUNEDÌ 5 AGOSTO POTRANNO VERIFICARSI DISAGI PRESSO I CASELLI DELLE AUTOSTRADE A24 (ROMA–L’AQUILA–TERAMO) ED A25 (TORANO–PESCARA) A SEGUITO DELLA PROCLAMAZIONE DI UNA GIORNATA DI SCIOPERO PER I LAVORATORI E LAVORATRICI DELLE SOCIETÀ, SCIOPERO CHE PROSEGUIRA’ FINO ALLE 14 DI OGGI PER POI RIPRENDERE DALLE 18:00 DI QUESTO POMERIGGIO FINO ALLE 2:00 DI QUESTA NOTTE.

