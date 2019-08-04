Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 4 AGOSTO 2019 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
RICORDIAMO IL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE FINO ALLE 22.00 DI QUESTA SERA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DA OGGI E FINO AL 13 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI PROGRAMMATI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; AL POSTO DEI TRENI SARANNO ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MA3 TERMINI-SAN GIOVANNI-ANAGNINA E MA9 TERMINI-SAN GIOVANNI. SERVIZIO REGOLARE INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI E VICEVERSA.
INFINE STRADA DEI PARCHI INFORMA CHE, NELLE GIORNATE DI OGGI E DI DOMANI LUNEDÌ 5 AGOSTO POTRANNO VERIFICARSI DISAGI PRESSO I CASELLI DELLE AUTOSTRADE A24 (ROMA–L’AQUILA–TERAMO) ED A25 (TORANO–PESCARA) A SEGUITO DELLA PROCLAMAZIONE DI UNA GIORNATA DI SCIOPERO PER I LAVORATORI E LAVORATRICI DELLE SOCIETÀ, SCIOPERO CHE RIPRENDERÀ DALLE 18:00 DI QUESTO POMERIGGIO FINO ALLE 2:00 DI QUESTA NOTTE.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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