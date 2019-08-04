Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ 4 AGOSTO 2019 ORE 17:20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA NAPOLI, CIRCOLAZIONE RALLENTATA, IN DIREZIONE ROMA, PER UN GUASTO TECNICO ALL’ALTEZZA DI CASORIA; RIATRDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DA OGGI E FINO AL 13 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI PROGRAMMATI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; AL POSTO DEI TRENI SARANNO ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MA3 TERMINI-SAN GIOVANNI-ANAGNINA E MA9 TERMINI-SAN GIOVANNI. SERVIZIO REGOLARE INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI E VICEVERSA.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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