Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ 4 AGOSTO 2019 ORE 19:20 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA.
CI SPOSTIAMO SULLA PRENESTINA, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA PONTE DI NONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SULLA PONTINA ABBIAMO CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA.
MOLTO TRAFFICATA LA LITORANEA, CI SONO CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI.
ANCORA PIÙ A SUD, SULLA VIA FLACCA CODE A TRATTI TRA GAETA E FORMIA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
INFINE STRADA DEI PARCHI INFORMA CHE, A SEGUITO DELLA PROCLAMAZIONE DI UNA GIORNATA DI SCIOPERO PER I LAVORATORI E LAVORATRICI DELLA SOCIETÀ, FINO ALLE 2:00 DI QUESTA NOTTE POTRANNO VERIFICARSI DISAGI PRESSO I CASELLI DELLE AUTOSTRADE A24 (ROMA–L’AQUILA–TERAMO) E A25 (TORANO–PESCARA).
PER OGGI È TUTTO, DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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