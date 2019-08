Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 19:30

VIABILITÀ 4 AGOSTO 2019 ORE 19:20 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA.

CI SPOSTIAMO SULLA PRENESTINA, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA PONTE DI NONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SULLA PONTINA ABBIAMO CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA.

MOLTO TRAFFICATA LA LITORANEA, CI SONO CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI.

ANCORA PIÙ A SUD, SULLA VIA FLACCA CODE A TRATTI TRA GAETA E FORMIA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

INFINE STRADA DEI PARCHI INFORMA CHE, A SEGUITO DELLA PROCLAMAZIONE DI UNA GIORNATA DI SCIOPERO PER I LAVORATORI E LAVORATRICI DELLA SOCIETÀ, FINO ALLE 2:00 DI QUESTA NOTTE POTRANNO VERIFICARSI DISAGI PRESSO I CASELLI DELLE AUTOSTRADE A24 (ROMA–L’AQUILA–TERAMO) E A25 (TORANO–PESCARA).

PER OGGI È TUTTO, DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral