Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2020 ore 07:30

APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE.

INCIDENTE IN GALLERIA TRIONFALE IN CARREGGIATA ESTERNA. CREA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E TRIONFALE

SEMPRE IN ESTERNA CI SONO CODE ANCHE TRA CASILINA E L’A24 ROMA-TERAMO

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PER LAVORI A CURA DI STRADE DEI PARCHI, CHIUSA CARREGIATA CENTRALE IN INGRESSO A ROMA TRA PONTE DI NONA E TOGLIATTI, PER EFFETTO NEL TRATTO TROVIAMO CODE IN COMPLANARE

SEMPRE PER LAVORI CHIUSO IL TRATTO URBANO ANCHE TRA LA TANGENZIALE EST E FIORENTINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO QUI CHIUSO ANCHE L’ENTRATE DI PORTONACCIO

PROSEGUENDO SULLA ROMA TERAMO LAVORI ANCHE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, QUI ATTIVO SCAMBIO DI CARREGGIATA IN GALLERIA, PRESTARE ATTENZIONE

CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE IN INGRESSO A ROMA TRA TORRENOVA E IL RACCORDO

INFINE TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E TORCERVARA IN DIREZIONE CENTRO

