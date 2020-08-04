Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2020 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LAVORI STRADA CHIUSA TRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI E PIU AVANTI TRA TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
MENTRE IN SENSO CONTRARIO STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA LUNGHEZZA E SETTECAMINI, E PIU AVANTI TRA TOR CERVARA E LA TOGLIATTI
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA PER INCENDIO LUNGHE CODE TRA LA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA
A RIANO SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA RIANESE NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
Servizio fornito da Astral