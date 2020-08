Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2020 ORE 20.15 CLAUDIO VELOCCIA

IN VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

SUL LITORALE ROMANO SI RALLENTA A TORVAIANICA ALL’ALTEZZA DI VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE IN VIA LAURENTINA RALLENTAMENTI A TOR SAN LORENZO TRA VIA CAMPO DI CARNE E VIA VALLI DI SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI

PERCORRENDO VIA APPIA AD ALBANO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA GRAMSCI E VIA CAIROLI NEI DUE SENSI DI MARCIA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:

SERVIZIO FERROVIARIO DELLA LINEA ALTA VELOCITA ROMA FIRENZE RALLENTATO IN DIREZIONE FIRENZE PER GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI CHIUSI

MENTRE IL SERVIZIO DELLA ROMA LIDO AL MOMENTO RISULTA INTERROTTO TRA EUR MAGLIANA E ACILIA, ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO,

