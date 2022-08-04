Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2022 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2022 ORE 07:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE RALLENTATA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI E L’APPIA.
PER CHI È IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.
ANCORA DISAGI SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN ENTRATA.
CODE SULLA VIA APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN ENTRATA VERSO ROMA.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA.
INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA METROMARE (ROMA-LIDO) SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE. DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, NELLA TRATTA COLOMBO-ACILIA, I TRENI SONO SOSTITUITI DA BUS CON FREQUENZA DI 15 MINUTI. ULTIME CORSE COMPLETE DA PORTA SAN PAOLO ALLE 20.15 E DA COLOMBO ALLE 21.00.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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