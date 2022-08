Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2022 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2022 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA, INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA ROMANINA E APPIA;

SULLA STESSA APPIA PER LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DI CIAMPINO NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE PER LAVORI CODE ANCHE SULLA CASSIA BIS, LUNGO LA RAMPA DI USCITA DAL RACCORDO IN DIREZIONE DI FORMELLO;

A SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, CON CODE IN USCITA DALLA CITTA’ A PARTIRE DA SPINACETO FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA, A COMPLICARE LA SITUAZIONE SU QUESTO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE; SEMPRE IN USCITA CODE SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MALAFEDE E ACILIA VERSO OSTIA.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO INFINE CHE ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA DELLE FERROVIE METROMARE (ROMA-LIDO) E ROMA-VITERBO, MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO SULLE STESSE LINEE;

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral