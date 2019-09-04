Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 4 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA
TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, DOVE SI RALLENTRA TRA VIA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO
SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA DEL MARE DOVE TROVIAMO CODE TRA VIA DI ACILIA E CENTRO GIANO VERSO ROMA
MENTRE SULLA PONTINA CODE A TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE ROMA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DOVE SULLA LINEA ROMA-FIRENZE IL TRAFFICO E’ SOSPESO DA QUESTA MATTINA PER UN MASSO PRESENTE SULLA LINEA FERROVIARIA TRA FARA SABINA E POGGIO MIRTETO
RICORDIAMO CHE, PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO, RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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