Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 4 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 VALERIA VERNINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA

TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, DOVE SI RALLENTRA TRA VIA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO

SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA DEL MARE DOVE TROVIAMO CODE TRA VIA DI ACILIA E CENTRO GIANO VERSO ROMA

MENTRE SULLA PONTINA CODE A TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE ROMA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DOVE SULLA LINEA ROMA-FIRENZE IL TRAFFICO E’ SOSPESO DA QUESTA MATTINA PER UN MASSO PRESENTE SULLA LINEA FERROVIARIA TRA FARA SABINA E POGGIO MIRTETO

RICORDIAMO CHE, PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO, RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral