Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 4 SETTEMBRE 2019 ORE 08:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO SUBITO DA RACCORDO DOVE AUMENTANO LE CODE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA
TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI TOR CERVARA E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO
SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA DEL MARE DOVE TROVIAMO CODE TRA VIA DI ACILIA E CENTRO GIANO VERSO VITINIA
AD APRILIA CODE PER INCIDENTE SU VIA NETTUNENSE TRA VIA GIACOMO MATTEOTTI E CORSO PAPA XXIII IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DOVE SULLA LINEA ROMA-FIRENZE IL TRAFFICO E’ SOSPESO DA QUESTA MATTINA PER UN MASSO PRESENTE SULLA LINEA FERROVIARIA TRA FARA SABINA E POGGIO MIRTETO
MENTRE SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-FIRENZE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO PER UN GUASTO TEMPORANEO ALL’INFRASTRUTTURA NEI PRESSI DI CHIUSI. RITARDI FINO A 25 MINUTI.I TRENI DIRETTI A FIRENZE EFFETTUERANNO PERCORSO ALTERNATIVO.
SULLA LINEA ROMA – FORMIA/NETTUNO (FL7/FL8) IL TRAFFICO È RALLENTATO IN DIREZIONE ROMA PER UN GUASTO TECNICO A POMEZIA SANTA PALOMBA. I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI.
RICORDIAMO CHE, PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO, RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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