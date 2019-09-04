Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 4 SETTEMBRE 2019 ORE 09:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE AUMENTANO LE CODE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA;MENTRE IN ESTERNA CODE IN AUMENTO TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
RIMANIAMO SUL RACCORDO DOVE IN ESTERNA TROVIAMO CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA ROMA FIUMICINO E OSTIENSE
TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA RACCORDO E VIA DI TOR CERVARA VERSO LA TANGENZIALE EST
SULLA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI TRA RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE ROMA
SITUAZIONE ANALOGA SULLA PONTINA DOVE A CAUSA DI LAVORI TROVIAMO CODE A TRATTI TRA VIA DI TRIGORI E SPINACETO VERSO ROMA
SEMPRE PER LAVORI CODE ANCHE ALL’ ALTEZZA DI APRILIANA DIREZIONE POMEZIA
AD APRILIA PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE PRECEDENTE SU VIA NETTUNENSE TRA VIA GIACOMO MATTEOTTI E CORSO PAPA XXIII IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DOVE SULLA LINEA ROMA-FIRENZE IL TRAFFICO E’ SOSPESO DA QUESTA MATTINA PER UN MASSO PRESENTE SULLA LINEA FERROVIARIA TRA FARA SABINA E POGGIO MIRTETO
SULLA LINEA ROMA – FORMIA/NETTUNO (FL7/FL8) IL TRAFFICO È RALLENTATO IN DIREZIONE ROMA PER UN GUASTO TECNICO A POMEZIA SANTA PALOMBA. I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI.
MENTRE SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-FIRENZE IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE A SEGUITO DI UN GUASTO TEMPORANEO ALL’INFRASTRUTTURA NEI PRESSI DI CHIUSI.
RICORDIAMO CHE, PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO, RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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