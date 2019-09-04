Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 4 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE AUMENTANO LE CODE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA;MENTRE IN ESTERNA CODE TRA A24 ROMA TERAMO E TIBURTIN.
RIMANIAMO SUL RACCORDO IN ESTERNA DOVE TROVIAMO CODE A CAUSA DI VEICOLO RIBALTATO E TRA ROMA FIUMICINO E OSTIENSE A SEGUITO DI INCIDENTE
SEMPRE SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE ROMA
SITUAZIONE ANALOGA SULLA PONTINA DOVE A CAUSA DI LAVORI TROVIAMO CODE A TRATTI ALL’ ALTEZZA DI APRILIANA DIREZIONE POMEZIA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DOVE SULLA LINEA ROMA – FORMIA/NETTUNO (FL7/FL8) IL TRAFFICO PERMANE RALLENTATO IN DIREZIONE ROMA PER UN GUASTO TECNICO A POMEZIA SANTA PALOMBA. I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI.
RICORDIAMO CHE, PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO, RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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