Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 4 SETTEMBRE 2019

PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE AUMENTANO LE CODE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA;MENTRE IN ESTERNA CODE TRA A24 ROMA TERAMO E TIBURTIN.

RIMANIAMO SUL RACCORDO IN ESTERNA DOVE TROVIAMO CODE A CAUSA DI VEICOLO RIBALTATO E TRA ROMA FIUMICINO E OSTIENSE A SEGUITO DI INCIDENTE

SEMPRE SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE ROMA

SITUAZIONE ANALOGA SULLA PONTINA DOVE A CAUSA DI LAVORI TROVIAMO CODE A TRATTI ALL’ ALTEZZA DI APRILIANA DIREZIONE POMEZIA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DOVE SULLA LINEA ROMA – FORMIA/NETTUNO (FL7/FL8) IL TRAFFICO PERMANE RALLENTATO IN DIREZIONE ROMA PER UN GUASTO TECNICO A POMEZIA SANTA PALOMBA. I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI.

RICORDIAMO CHE, PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO, RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO

