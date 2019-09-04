Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 4 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA TROVIAMO CODE IN AUMENTO A CAUSA DI VEICOLO RIBALTATO TRA ROMA FIUMICINO E OSTIENSE CON FORTI RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO. AL MOMENTO SI TRANSITA SU DUE CORSIE DI MARCIA
MENTRE SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA APPIA E ARDEATINA
SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE ROMA
SITUAZIONE ANALOGA SULLA PONTINA DOVE A CAUSA DI LAVORI TROVIAMO CODE A TRATTI ALL’ ALTEZZA DI APRILIANA DIREZIONE POMEZIA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DOVE SULLA LINEA ROMA – FORMIA/NETTUNO (FL7/FL8) IL TRAFFICO PERMANE RALLENTATO IN DIREZIONE ROMA PER UN GUASTO TECNICO A POMEZIA SANTA PALOMBA. I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI.
RICORDIAMO CHE, PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO, RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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