Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 4 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PERMANE QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN ESTERNA A SEGUITO DELLA RIMOZIONE DI UN VEICOLO RIBALTATO TRA ROMA FIUMICINO E OSTIENSE CON FORTI RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DOVE SULLA LINEA ROMA – FORMIA/NETTUNO (FL7/FL8) IL TRAFFICO PERMANE RALLENTATO IN DIREZIONE ROMA PER UN GUASTO TECNICO A POMEZIA SANTA PALOMBA. I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI.
PASSIAMO SULLA PONTINA DOVE PROSEGUONO I LAVORI FINO AL 13 SETTEMBRE PER RIFACIMENTO MANTO STRADALE DAL KM 10+000 AL KM 67+000, TRA USCITE VIA VACCARECCIA E BORGO PIAVE DIREZIONE TERRACINA IN FASCIA ORARIA 9.30-6 . PREVISTI RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA
RICORDIAMO CHE, PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO, RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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