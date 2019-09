Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 4 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 WILLIAMS TALARICO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE SULLA FLAMINIA DAL CENTRO RAI A GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO

RICORDIAMO CHE, PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO, RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO

DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral