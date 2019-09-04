Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 4 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE SULLA FLAMINIA DAL CENTRO RAI A GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO
RICORDIAMO CHE, PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO, RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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