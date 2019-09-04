Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 4 SETTEMBRE 2019 ORE 18:20 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA E SALARIA, SEMPRE IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA NOMENTANA E APPIA
IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA VIALE TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE GRA
SI SEGNALANO CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO, E IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA CORSO FRANCIA E GROTTAROSSA
SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DI VELLETRI PER INCIDENTE
RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RALLENTATA L’ALTA VELOCITA’ FIRENZE ROMA IN DIREZIONE DI ROMA PER UN GUASTO FRA ORTE E SETTEBAGNI
SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER UN INCENDIO NEI PRESSI DEI BINARI SOSPESA LA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA FRA SESSA AURUNCA E MINTURNO
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral