Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 18:45

VIABILITÀ 4 SETTEMBRE 2019 ORE 18:20 WILLIAMS TALARICO

INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA E SALARIA, SEMPRE IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA NOMENTANA E APPIA

IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA VIALE TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE GRA

SI SEGNALANO CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO, E IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA CORSO FRANCIA E GROTTAROSSA

SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DI VELLETRI PER INCIDENTE

RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA

INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RALLENTATA L’ALTA VELOCITA’ FIRENZE ROMA IN DIREZIONE DI ROMA PER UN GUASTO FRA ORTE E SETTEBAGNI

SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER UN INCENDIO NEI PRESSI DEI BINARI SOSPESA LA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA FRA SESSA AURUNCA E MINTURNO

DA WILLIAMS TALARICO

