Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 4 SETTEMBRE 2019 ORE 19:20 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA OTTAVIA E SALARIA, SEMPRE IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA
IN ESTERNA CODE TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA COLOMBO E ARDEATINA
SI SEGNALANO CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO, E IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA CORSO FRANCIA E GROTTAROSSA
SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DI VELLETRI PER INCIDENTE
RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RALLENTATA L’ALTA VELOCITA’ FIRENZE ROMA IN DIREZIONE DI ROMA PER UN GUASTO FRA ORTE E SETTEBAGNI
SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO IN PROGRESSIVA RIPRESA LA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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