Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 4 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA VIA DEL MARE E L’ARDEATINA
ANCHE IN INTERNA ABBIAMO UN INCIDENTE IN QUESTO CASO ALL’ALTEZZA DELLA NOMENTANA
SULLA COLOMBO CODE TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RALLENTATA L’ALTA VELOCITA’ FIRENZE ROMA IN DIREZIONE DI ROMA PER UN GUASTO NEI PRESSI DI ORTE
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, IN CONCLUSIONE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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