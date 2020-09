Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 4 SETTEMBRE 2020 ORE 08:20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

CODE IN ENTRATA A ROMA SUL

TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO A ROMA SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DUE PONTI,

SULLA FLAMINIA CODE TRA GROTTAROSSA E VIA DUE PONTI VERSO CORSO FRANCIA,

INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA SALARIA TRA LA MOTORIZZAZIONE E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE

SULLA TANGENZIALE CODE TRA SALARIA E VIA FLAMINIA IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII

CI SPOSTIAMO A POMEZIA,

SULLA VIA DEI CASTELLI ROMANI PER LAVORI CI SONO CODE TRA VIA CAMPO BELLO E VIA DEL FOSSO DELLA SOLFARATA CON DIFFICOLTÀ D’IMMISSIONE ANCHE DA VIA LAURENTINA

PIU’ A SUD CANTIERE DI RIFACIMENTO DELLA STRADA, A CURA DI ASTRAL SPA,SU VIA NETTUNO A CISTERNA DI LATINA. ATTENZIONE AL SENSO UNICO ALTERNATO NEI PRESSI DEL CANTIERE CHE GENERA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI OLMOBELLO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RIMODULATE LE PARTENZE DELLA FERROVIA REGIONALE ROMA LIDO LE PROSSIME DA COLOMBO ALLE ORE 8.30-8.45 E 9.00

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO,

CHI DEVE EFFETTUARE I TAMPONI TROVERA’ L’ELENCO COMPLETO DELLE SEDI “DRIVE-IN” SUL SITO SALUTELAZIO.IT E AL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.

DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral