Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 4 SETTEMBRE 2020 ORE 19.20 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO,
PARTIAMO DALL’A1 ROMA-NAPOLI DOVE INCIDENTE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE IN DIREZIONE DI NAPOLI GENERA 7 CHILOMETRI DI CODE CON RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
ANDIAMO SUL RACCORDO DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGAITA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA LAURENTINA, ATTIALMENTE PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E PONTINA E PROSEGUENDO TRA ARDEATINA E LA DIRAMAIZONE ROMA SUD, RIMOSSO ANCHE L’INCIDNETE CHE CAUSAVA CODE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA NOMENTANA, POERMANGONO RALLETNTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E TIBURTINA
ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE E STATO RIMOSSO L’INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGIA TRA CASALAZZARA E APRILI IN DIREZIONE DI LATINA, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA RALLENTATO NELLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA
CODE PER INCIDENTE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
CODE PER INCIDENTE ANACHE SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE DI CASTEL DI GUIDO
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO,
SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI IN DIREIZONE DELLA CAPITALE SULLA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA PRIVERNO E SEZZE
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO,
CHI DEVE EFFETTUARE I TAMPONI TROVERA’ L’ELENCO COMPLETO DELLE SEDI “DRIVE-IN” SUL SITO SALUTELAZIO.IT E AL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.
DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral