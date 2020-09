Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 4 SETTEMBRE 2020 ORE 20.15 TOMMASO RENZI

PARTIAMO DALL’A1 ROMA-NAPOLI DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGIA ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE, PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO DA SAN CESAREO IN DIREIZONE DI NAPOLI

ANDIAMO SUL RACCORDO DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CON IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA COLOMBO, MENTRE IN INTERENA A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA LAURENTINA E PONTINA

CODE PER INCIDENTE ANACHE SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE DI CASTEL DI GUIDO

CODE PER INCIDENTE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA

ANDIAMO SULLA PONTIAN DOVE PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE TRA SPINACETO ED IL RACCORDO IN DIREIZONE DELLA CAPITALE ED IN SENSO OPPOSTO TRA VIA DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA DI VALLERANO

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO,

RALLENTATA IN DIREIZONE DI NAPOLI LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA DELL’ALTA VELOCITA ROMA NAPOLI A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA IN PROSSIMITA DI ANAGNI

INVECE CIRCOLAZIONE IN GRADUALE RIPRESA SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, IN PRECEDENZA SOSPESA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINE TRA PRIVERNO E SEZZE

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO,

CHI DEVE EFFETTUARE I TAMPONI TROVERA’ L’ELENCO COMPLETO DELLE SEDI “DRIVE-IN” SUL SITO SALUTELAZIO.IT E AL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.

