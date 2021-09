Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2021 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 4 SETTEMBRE 2021 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI

SULL’A1 MILANO NAPOLI CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA GUIDONIA MONTECELIO E PONZANO ROMANO DIREZIONE FIRENZE

PER IL RESTO TRAFFICO REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE

PER I CANTIERI ATTIVI NELLA REGIONE LAZIO RICORDIAMO QUELLO DI PAVIMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL SULLA 411 SUBLACENSE, ATTIVO IN TRATTI SALTUARI TRA ARSOLI E SUBIACO FINO AL 30 SETTEMBRE

SULL’APPIA A TERRACINA, CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA GALLERIA TEMPIO DI GIOVE IN CARREGGIATA NORD. ATTIVO IL DOPPIO SENSO DI MARCIA SU CARREGGIATA SUD

PER GLI EVENTI RICORDIAMO CHE A ROMA PER UNA MANIFESTAZIONE

A PIAZZA DEL POPOLO DALLE ORE 8:00 SGOMBERO DI TUTTI I VEICOLI DALLE ORE 10.00 E SINO ALLE 13.00. POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITÀ DELL’AREA

INOLTRE, TORNA NEI FINE SETTIMANA DI SETTEMBRE ‘APPUNTAMENTO CON SPACCIO ARTE. TEMPORANEE CHIUSURE AL TRAFFICO, E DEVIAZIONI BUS IN ALCUNE STRADE DEI QUARTIERI DI CORVIALE, TORBELLAMONACA, LA RUSTICA, SAN BASILIO

