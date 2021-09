Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2021 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 4 SETTEMBRE 2021 ORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E FLAMINIA IN CARREGGIATA ESTERNA

SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO SULLA STATALE FLAMINIA IN PROSSIMITA DELLO SVINCOLO PER VIA DELLA VILLA DI LIVIA IN USCITA DALLA CAPITALE

CI SPOSTIAMO A CASTEL DI DECIMA DOVE SI STA IN CODA IN VIA CLARICE DEI TARTUFARI ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI TERRANOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE AD APRILIA SI RALLENTA IN VIA DELLA COGNA, ALL’ALTEZZA DI VIA VESUVIO NELLE DUE DIREZIONI

INFINE A GAETA TRAFFICO RALLENTATO SULLA STRADA REGIONALE FLACCA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA FONTANIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

