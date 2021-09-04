Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2021 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 4 SETTEMBRE 2021 ORE 18:20 CLAUDIO VELOCCIA
BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
PERCORRENDO VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DELLA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E VIA PRIMO MAGGIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA PRENESTINA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA PONTE DI NONA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA APPIA SI STA IN CODA AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA ED ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E’ TUTTO
ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
Servizio fornito da Astral