Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 07:30
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NOTIZIARIO DEL 4 OTTEOBRE 2019 ORE 07.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON IL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE DA CASILINA A APPIA, MENTRE IN ESTERNA ALTRE CODE TRA CASILINA E A24 ROMA TERAMO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD INCOLONNAMENTI TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
DISAGI PER CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO A TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CITTA’
TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA DALLA STORTA A TOMBA DI NERONE VERSO IL CENTRO CITTA’
SULLA FLAMINIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA MALBORGHETTO DIREZIONE ROMA
IN INGRESSO A ROMA
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA NOMENTANA DA COLLEVERDE, SULLA TIBURTINA DA SETTEVILLE
TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA DA FRATTOCCHIE E SULLA PONTINA DA MONTE D’ORO
A PRIVERNO, IN PROVINCIA DI FROSINONE OGGI E DOMANI AL VIA L’ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE SU SCALA REALE. COINVOLGERA CIRCA 500 PERSONE. PERTANTO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA SAN LORENZO E IN VIA CONSOLARE. PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.
DA ALESSIO CONTI E’TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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