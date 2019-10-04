Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 08:15
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NOTIZIARIO DEL 4 OTTEOBRE 2019 ORE 08.05 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL RACCORDO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E L’A24, POI CODE DA CASILINA A APPIA,
IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO DA CASILINA A FLAMINIA
CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA E CASAL DEL MARMO, E TRA PISANA E PONTINA
SULLA ROMA FIUMICINO TRAFFICO IN AUMENTO VERSO ROMA DALLA COMPLANARE DEL RACCORDO
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA DALLA STORTA A TOMBA DI NERONE VERSO IL CENTRO CITTA’
SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA LABARO E VIA DUE PONTI VESO FLAMINIO
IN INGRESSO A ROMA
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA NOMENTANA DA COLLEVERDE E SULLA TIBURTINA DA SETTECAMINI
CODE A TRATTI SULL’APPIA DA CASTEL GANDOLFO E SULLA PONTINA DA MONTE D’ORO
A ROMA OGGI DALLE 9 ALLE 14 PREVISTA MANIFESTAZIONE NEI PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. DURANTE LA PROTESTA SARANNO DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA
A PRIVERNO, IN PROVINCIA DI FROSINONE OGGI E DOMANI AL VIA L’ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE SU SCALA REALE. COINVOLGERA CIRCA 500 PERSONE. PERTANTO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA SAN LORENZO E IN VIA CONSOLARE. PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
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