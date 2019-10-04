Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 09:45
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NOTIZIARIO DEL 4 OTTEOBRE 2019 ORE 07.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON IL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE DA CASILINA A APPIA, MENTRE IN ESTERNA ALTRE CODE TRA CASILINA E A24 ROMA TERAMO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD INCOLONNAMENTI TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
DISAGI PER CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO A TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CITTA’
TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA DALLA STORTA A TOMBA DI NERONE VERSO IL CENTRO CITTA’
SULLA FLAMINIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA MALBORGHETTO DIREZIONE ROMA
IN INGRESSO A ROMA
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA NOMENTANA DA COLLEVERDE, SULLA TIBURTINA DA SETTEVILLE
TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA DA FRATTOCCHIE E SULLA PONTINA DA MONTE D’ORO
A PRIVERNO, IN PROVINCIA DI FROSINONE OGGI E DOMANI AL VIA L’ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE SU SCALA REALE. COINVOLGERA CIRCA 500 PERSONE. PERTANTO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA SAN LORENZO E IN VIA CONSOLARE. PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.
DA ALESSIO CONTI E’TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
NOTIZIARIO DEL 4 OTTEOBRE 2019 ORE 08.05 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON IL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL RACCORDO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E L’A24, POI CODE DA CASILINA A APPIA,
IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO DA CASILINA A FLAMINIA
CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA E CASAL DEL MARMO, E TRA PISANA E PONTINA
SULLA ROMA FIUMICINO TRAFFICO IN AUMENTO VERSO ROMA DALLA COMPLANARE DEL RACCORDO ALL’EUR
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA DALLA STORTA A TOMBA DI NERONE VERSO IL CENTRO CITTA’
SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA LABARO E VIA DUE PONTI VESO FLAMINIO
IN INGRESSO A ROMA
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA NOMENTANA DA COLLEVERDE E SULLA TIBURTINA DA SETTECAMINI
CODE A TRATTI SULL’APPIA DA CASTEL GANDOLFO E SULLA PONTINA DA MONTE D’ORO
A ROMA OGGI DALLE 9 ALLE 14 PREVISTA MANIFESTAZIONE NEI PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. DURANTE LA PROTESTA SARANNO DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA
A PRIVERNO, IN PROVINCIA DI FROSINONE OGGI E DOMANI AL VIA L’ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE SU SCALA REALE. COINVOLGERA CIRCA 500 PERSONE. PERTANTO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA SAN LORENZO E IN VIA CONSOLARE. PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
NOTIZIARIO DEL 4 OTTEOBRE 2019 ORE 08.35 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL RACCORDO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E L’A24, POI CODE DA CASILINA AD ARDEATINA,
IN ESTERNA CODE A TRATTI DA DIRAMAZIONE ROMA SUD A CENTRALE DEL LATTE
CODE PER INCIDENTE TRA TRIONFALE E CASAL DEL MARMO,
RIMOSSO INVECE QUELLO TRA PISANA E PONTINA, MA RIMANGONO CODE
SULLA ROMA FIUMICINO CODE VERSO ROMA DALLA COMPLANARE DEL RACCORDO ALL’EUR
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN SENSO OPPOSTO CODE DA TORCERVARA AL RACCORDO
TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA DALLA STORTA A TOMBA DI NERONE VERSO IL CENTRO CITTA’
SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA LABARO E VIA DUE PONTI VESO FLAMINIO
IN INGRESSO A ROMA
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA NOMENTANA DA COLLEVERDE E SULLA TIBURTINA DA SETTECAMINI
CODE A TRATTI SULL’APPIA DA CASTEL GANDOLFO E SULLA PONTINA DA MONTE D’ORO
A ROMA OGGI DALLE 9 ALLE 14 PREVISTA MANIFESTAZIONE NEI PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. DURANTE LA PROTESTA SARANNO DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ROMA: SONO STATE RIMODULATE LE PARTENZE DELLA FERROVIA CONCESSA ROMA LIDO, I DETTAGLI SUL PORTLE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E SUL NOSTRO CANALE TWITTER ASTRALMOBILITA.
A PRIVERNO, IN PROVINCIA DI FROSINONE OGGI E DOMANI AL VIA L’ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE SU SCALA REALE. COINVOLGERA CIRCA 500 PERSONE. PERTANTO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA SAN LORENZO E IN VIA CONSOLARE. PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
NOTIZIARIO DEL 4 OTTEOBRE 2019 ORE 09.05 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA ROMA FIUMICINO,
IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA FLAMINIA E CASAL DEL MARMO, POI CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO E TIBURTINA
SULLA ROMA FIUMICINO CODE VERSO ROMA DALLA COMPLANARE DEL RACCORDO ALL’EUR
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 DA TORCERVARA ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA DALL’OLGIATA A TOMBA DI NERONE VERSO IL CENTRO CITTA’
SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA LABARO E VIA DUE PONTI VESO FLAMINIO
IN INGRESSO A ROMA
CODE SULLA NOMENTANA DA SANT’ALESSANDRO, SULLA TIBURTINA DA SETTECAMINI E SULLA CASILINA DA TORREGAIA
CODE SULL’APPIA DALLA VIA DEI LAGHI A CAPANNELLE E SULLA PONTINA DA TOR DEI CENCI ALLA COLOMBO
A ROMA OGGI DALLE 9 ALLE 14 PREVISTA MANIFESTAZIONE NEI PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. DURANTE LA PROTESTA SARANNO DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA
A PRIVERNO, IN PROVINCIA DI FROSINONE OGGI E DOMANI AL VIA L’ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE SU SCALA REALE. COINVOLGERA CIRCA 500 PERSONE. PERTANTO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA SAN LORENZO E IN VIA CONSOLARE. PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
NOTIZIARIO DEL 4 OTTEOBRE 2019 ORE 09.35 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI ANCHE PER INCIDENTE A BUFALOTTA TRA FLAMINIA ROMA FIUMICINO,
IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA FLAMINIA E CASAL DEL MARMO, POI CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO E TIBURTINA
SULLA ROMA FIUMICINO CODE VERSO ROMA DA PARCO DE MEDICI ALL’EUR
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 DA TORCERVARA ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA DALL’OLGIATA A TOMBA DI NERONE VERSO IL CENTRO CITTA’
SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA LABARO E VIA DUE PONTI VESO FLAMINIO
IN INGRESSO A ROMA
CODE SULLA NOMENTANA DA SANT’ALESSANDRO E SULLA CASILINA DA TORREGAIA
CODE SULL’APPIA DALLA VIA DEI LAGHI A CAPANNELLE
A ROMA OGGI DALLE 9 ALLE 14 PREVISTA MANIFESTAZIONE NEI PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. DURANTE LA PROTESTA SARANNO DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA
A PRIVERNO, IN PROVINCIA DI FROSINONE OGGI E DOMANI AL VIA L’ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE SU SCALA REALE. COINVOLGERA CIRCA 500 PERSONE. PERTANTO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA SAN LORENZO E IN VIA CONSOLARE. PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.
DA ALESSIO CONTI E’TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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