Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 10:30

NOTIZIARIO DEL 4 OTTEOBRE 2019 ORE 10.20 ALESSIO CONTI

SUL RACCORDO IN INTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE A BUFALOTTA RESTANO CODE TRA CASILINA E APPIA,

IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA VEIENTANA E CASAL DEL MARMO, POI CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E ROMANINA

SULLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI VERSO ROMA ALTEZZA MAGLIANA

CODE PER LAVORI SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 DA TORCERVARA ALLA TOGLIATTI, C’è UN RESTRINGIMENTO NELLA CARREGGIATA CENTRALE, POI PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST

RALLENTAMENTI SULLA CASSIA DALL’OLGIATA A TOMBA DI NERONE VERSO IL CENTRO CITTA’

SULLA FLAMINIA CODE A TRATTI TRA LABARO E VIA DUE PONTI VESO FLAMINIO

IN INGRESSO A ROMA

CODE SULLA CASILINA DA FINOCCHIO

CODE SULL’APPIA DALLA VIA DEI LAGHI A FRATTOCCHIE VERSO ALBANO

SULLA PROVINCIALE ALBANO-TORVAIANICA CODE DA PAGLIAN CASALE A PRATICA DI MARE NELLE DUE DIREZIONI

A ROMA OGGI DALLE 9 ALLE 14 PREVISTA MANIFESTAZIONE NEI PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. DURANTE LA PROTESTA SARANNO DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA

A PRIVERNO, IN PROVINCIA DI FROSINONE OGGI E DOMANI AL VIA L’ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE SU SCALA REALE. COINVOLGERA CIRCA 500 PERSONE. PERTANTO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA SAN LORENZO E IN VIA CONSOLARE. PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.

