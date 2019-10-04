Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 11:30
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NOTIZIARIO DEL 4 OTTEOBRE 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL RACCORDO IN ESTERNA RIMOSSO L’ INCIDENTE TRA CASSIA VEIENTANA E CASAL DEL MARMO, ORA IL TARFFICO È SCORREVOLE AD ECCEZIONE DEL TRATTO TRA ARDEATINA E ROMANINA
RALLENTAMENTI PER LAVORI SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 VERSO IL CENTRO, C’È UN RESTRINGIMENTO NELLA CARREGGIATA CENTRALE DA TORCERVARA ALLA TOGLIATTI,
SULLA FLAMINIA CODE PER LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE TRA MALBORGHETTO E IL CIMITERO FLAMINIO
IN INGRESSO A ROMA CODE SULLA CASILINA DA FINOCCHIO
SULLA PROVINCIALE ALBANO-TORVAIANICA LUNGHE CODE PER INCIDENTE DA PAGLIAN CASALE A PRATICA DI MARE NELLE DUE DIREZIONI RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA LAURENTINA TRA SELVOTTO E SANTA PROCULA
A ROMA OGGI FINO ALLE 14 PREVISTA MANIFESTAZIONE NEI PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. DURANTE LA PROTESTA SARANNO DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA
INFINE A PRIVERNO, IN PROVINCIA DI FROSINONE OGGI E DOMANI AL VIA L’ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE SU SCALA REALE. COINVOLGERA CIRCA 500 PERSONE. PERTANTO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA SAN LORENZO E IN VIA CONSOLARE. PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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